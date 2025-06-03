В Крыму задержан агент СБУ

ФСБ задержали украинского агента в Крыму
ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Крыму. Как уточнили в российском ведомстве, задержанный изготовил мощную бомбу.
Ранее пресс-служба Крымского моста сообщала о перекрытии транспортного движения.
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