В Крыму задержан агент СБУ

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ФСБ задержали украинского агента в Крыму
ФСБ задержали украинского агента в Крыму Фото:

ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Крыму. Как уточнили в российском ведомстве, задержанный изготовил мощную бомбу.

Ранее пресс-служба Крымского моста сообщала о перекрытии транспортного движения. 

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ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Крыму. Как уточнили в российском ведомстве, задержанный изготовил мощную бомбу. Ранее пресс-служба Крымского моста сообщала о перекрытии транспортного движения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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