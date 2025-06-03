03 июня 2025

Глава Тюмени присоединился к помощи семье, потерявшей дом из-за удара молнии

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Тюмени уже дал необходимые поручения заместителям
Глава Тюмени уже дал необходимые поручения заместителям Фото:

Власти Тюмени окажут всестороннюю поддержку семье, пострадавшей в результате пожара в СНТ «Надежда». Об этом 3 июня сообщил глава города Максим Афанасьев в своем официальном telegram-канале. По его словам, заместители мэра уже получили поручение связаться с пострадавшими для организации помощи.

«Дал поручение своим заместителям связаться с семьей пострадавшей во время пожара в СНТ „Надежда“, чтобы оказать всю необходимую помощь», — отметил Афанасьев. Пострадавшим в первую очередь произведут выплату из бюджета города на первоочередные нужды.

Также будет оказана помощь в разборе завалов и поставкой необходимых стройматериалов. Поддержка детей будет производиться через образовательные учреждения города. 

Молния попала в дом тюменцев рано утром 3 июня — двухэтажное здание сразу загорелось. В пострадавшем от огня доме проживала семья из четырех человек и собаки. Главе семьи Виктору — 74 года. Мужчина запустил в соцсетях видеоролик, на котором просит неравнодушных тюменцев помочь в сборе средств на восстановление жилья. 

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Власти Тюмени окажут всестороннюю поддержку семье, пострадавшей в результате пожара в СНТ «Надежда». Об этом 3 июня сообщил глава города Максим Афанасьев в своем официальном telegram-канале. По его словам, заместители мэра уже получили поручение связаться с пострадавшими для организации помощи. «Дал поручение своим заместителям связаться с семьей пострадавшей во время пожара в СНТ „Надежда“, чтобы оказать всю необходимую помощь», — отметил Афанасьев. Пострадавшим в первую очередь произведут выплату из бюджета города на первоочередные нужды. Также будет оказана помощь в разборе завалов и поставкой необходимых стройматериалов. Поддержка детей будет производиться через образовательные учреждения города.  Молния попала в дом тюменцев рано утром 3 июня — двухэтажное здание сразу загорелось. В пострадавшем от огня доме проживала семья из четырех человек и собаки. Главе семьи Виктору — 74 года. Мужчина запустил в соцсетях видеоролик, на котором просит неравнодушных тюменцев помочь в сборе средств на восстановление жилья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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