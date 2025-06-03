В Тюменской области утонул мужчина

В Заводоуковском районе Тюменской области обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба МЧС региона.
«Вечером третьего июня 2025 года в Заводоуковском муниципальном округе поступило сообщение о происшествии на водоеме в селе Сосновка — на реке Ук утонул мужчина. В ходе поисковых работ спасатели ТОСЭР обнаружили тело утонувшего», — говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии не уточняются. Ранее стало известно, о гибели мужчины в водоеме рядом с поселком Винзили.
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