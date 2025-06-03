03 июня 2025

В Тюменской области утонул мужчина

МЧС Тюменской области обнаружило тело утонувшего мужчины в Заводоуковском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства гибели мужчины в водоеме не уточняются
Обстоятельства гибели мужчины в водоеме не уточняются Фото:

В Заводоуковском районе Тюменской области обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба МЧС региона.

«Вечером третьего июня 2025 года в Заводоуковском муниципальном округе поступило сообщение о происшествии на водоеме в селе Сосновка — на реке Ук утонул мужчина. В ходе поисковых работ спасатели ТОСЭР обнаружили тело утонувшего», — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии не уточняются. Ранее стало известно, о гибели мужчины в водоеме рядом с поселком Винзили.

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В Заводоуковском районе Тюменской области обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба МЧС региона. «Вечером третьего июня 2025 года в Заводоуковском муниципальном округе поступило сообщение о происшествии на водоеме в селе Сосновка — на реке Ук утонул мужчина. В ходе поисковых работ спасатели ТОСЭР обнаружили тело утонувшего», — говорится в сообщении. Обстоятельства трагедии не уточняются. Ранее стало известно, о гибели мужчины в водоеме рядом с поселком Винзили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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