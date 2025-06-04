Ресторан проработал в Тюмени два года
В Тюмени в центре города выставили на продажу гастробар «Питер». Об этом сообщают журналисты URA.RU.
«Гастробар „Питер“. Продажа», — такое объявление висит на окнах заведения.
Само заведение перестало работать зимой. Тогда собственники сообщили, что планируют провести ребрендинг. Однако, судя по всему, владельцы все же решили продать бизнес.
По указанным номерам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. Последняя запись в соцсетях заведения была опубликована 31 декабря. Сам ресторан открылся в Тюмени в 2023 году.
Заведение находится в самом центре города на Осипенко
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