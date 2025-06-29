На Украине обвинили командование ВСУ после потери F-16

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели пилота F-16 подполковника Максима Устименко, назвав это «убийством» из-за ошибочной тактики использования истребителей против российских дронов. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать „Шахеды“, то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов», — заявила Безуглая. Она также указала на отсутствие результатов расследования первой катастрофы F-16, произошедшей 26 августа 2024 года, когда погиб пилот Алексей Месь. Тогда она предположила, что самолет мог быть сбит украинской системой ПВО Patriot по ошибке, что привело к отставке командующего ВВС, хотя официально связь между этими событиями отрицалась.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал потерю очередного истребителя F-16, а также гибель пилота Максима Устименко в ходе отражения атаки российских сил. Он распорядился провести расследование обстоятельств происшествия. По информации ВВС Украины, самолет получил боевые повреждения, после чего потерпел крушение; пилот не смог воспользоваться катапультированием. Таким образом, официально подтверждено уже четыре случая утраты истребителей F-16, поставленных западными странами, однако некоторые источники сообщают о большем числе уничтоженных машин.
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