Президент Российской Федерации Владимир Путин передал вдове Жанне Гудковой орден «Золотая Звезда» Героя России, которым посмертно был награжден генерал-майор Михаил Гудков, занимавший должность заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам.
«К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей», — сказал президент. Также Путин добавил, что уверен в том, что память о нем будет храниться в семье, в его наградах.
Встреча президента и Жанны Гудковой прошла в Кремле. Награду Владимир Путин вручил лично.
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