Владимир Путин вручил посмертную награду «Героя России» вдове генерал-майора Михаила Гудкова. Видео

Путин передал вдове Гудкова орден Героя России
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Встреча президента и вдовы героя прошла в Кремле
Встреча президента и вдовы героя прошла в Кремле Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал вдове Жанне Гудковой орден «Золотая Звезда» Героя России, которым посмертно был награжден генерал-майор Михаил Гудков, занимавший должность заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам.

«К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей», — сказал президент. Также Путин добавил, что уверен в том, что память о нем будет храниться в семье, в его наградах.

Встреча президента и Жанны Гудковой прошла в Кремле. Награду Владимир Путин вручил лично.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин передал вдове Жанне Гудковой орден «Золотая Звезда» Героя России, которым посмертно был награжден генерал-майор Михаил Гудков, занимавший должность заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. «К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей», — сказал президент. Также Путин добавил, что уверен в том, что память о нем будет храниться в семье, в его наградах. Встреча президента и Жанны Гудковой прошла в Кремле. Награду Владимир Путин вручил лично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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