ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

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В ходе консультаций в Дохе, ХАМАС заявил, что освободит 10 израильских пленных
В ходе консультаций в Дохе, ХАМАС заявил, что освободит 10 израильских пленных Фото:

Движение ХАМАС сообщило, что в рамках проходящих переговоров о прекращении огня в секторе Газа приняло решение освободить десять израильских заложников. Об этом они сообщили в соцсетях.

"Мы проявили необходимую гибкость и согласились освободить 10 [израильских] заключенных в рамках нашей приверженности успеху текущих усилий", — говорится в сообщении ХАМАС. Оно опубликовано в telegram-канале Ajanews. В движении также отметили, что в настоящее время переговоры сосредоточены на вопросах обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи, отвода израильских вооруженных сил из сектора, а также предоставления надежных гарантий устойчивого прекращения огня.

Ранее состоялась первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Они проходили в Дохе (Катар). Встреча завершилась безрезультатно. Израильская делегация не была уполномочена заключать соглашение, так как "реальной власти у нее нет" — сообщили палестинские чиновники, знакомые с ходом переговоров. Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы предоставления гуманитарной поддержки жителям сектора Газа. Египет совместно с посредниками выступает за установление режима прекращения огня сроком на 60 дней, пишет "Царьград".

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Движение ХАМАС сообщило, что в рамках проходящих переговоров о прекращении огня в секторе Газа приняло решение освободить десять израильских заложников. Об этом они сообщили в соцсетях. "Мы проявили необходимую гибкость и согласились освободить 10 [израильских] заключенных в рамках нашей приверженности успеху текущих усилий", — говорится в сообщении ХАМАС. Оно опубликовано в  telegram-канале Ajanews.  В движении также отметили, что в настоящее время переговоры сосредоточены на вопросах обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи, отвода израильских вооруженных сил из сектора, а также предоставления надежных гарантий устойчивого прекращения огня. Ранее состоялась первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Они проходили в Дохе (Катар). Встреча завершилась безрезультатно. Израильская делегация не была уполномочена заключать соглашение, так как "реальной власти у нее нет" — сообщили палестинские чиновники, знакомые с ходом переговоров. Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы предоставления гуманитарной поддержки жителям сектора Газа. Египет совместно с посредниками выступает за установление режима прекращения огня сроком на 60 дней, пишет "Царьград".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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