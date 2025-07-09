ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников

Движение ХАМАС сообщило, что в рамках проходящих переговоров о прекращении огня в секторе Газа приняло решение освободить десять израильских заложников. Об этом они сообщили в соцсетях.
"Мы проявили необходимую гибкость и согласились освободить 10 [израильских] заключенных в рамках нашей приверженности успеху текущих усилий", — говорится в сообщении ХАМАС. Оно опубликовано в telegram-канале Ajanews. В движении также отметили, что в настоящее время переговоры сосредоточены на вопросах обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи, отвода израильских вооруженных сил из сектора, а также предоставления надежных гарантий устойчивого прекращения огня.
Ранее состоялась первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Они проходили в Дохе (Катар). Встреча завершилась безрезультатно. Израильская делегация не была уполномочена заключать соглашение, так как "реальной власти у нее нет" — сообщили палестинские чиновники, знакомые с ходом переговоров. Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы предоставления гуманитарной поддержки жителям сектора Газа. Египет совместно с посредниками выступает за установление режима прекращения огня сроком на 60 дней, пишет "Царьград".
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