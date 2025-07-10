Аэрофлот отменил рейсы в Иран

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Рейсы в Тегеран приостановлены
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«Аэрофлот» в связи с продлением ограничений в аэропорту Тегерана до 1 августа отменяет рейсы в Иран. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что пассажирам предлагается возврат денег или переоформление билета на более поздние даты.

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«Аэрофлот» в связи с продлением ограничений в аэропорту Тегерана до 1 августа отменяет рейсы в Иран. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что пассажирам предлагается возврат денег или переоформление билета на более поздние даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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