Аэрофлот отменил рейсы в Иран

Рейсы в Тегеран приостановлены
«Аэрофлот» в связи с продлением ограничений в аэропорту Тегерана до 1 августа отменяет рейсы в Иран. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что пассажирам предлагается возврат денег или переоформление билета на более поздние даты.
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