Спецслужбы Украины хотят сообщить разведке ВС РФ координаты позиций одной из своих бригад. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинские спецслужбы готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й ОМБр ВСУ», — указано в материале. По информации, это сделано для того, чтобы организовать провокации внутри Украины.
Ранее сообщалось, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий уже передавали российским властям информацию о размещении украинских военных объектов, включая территориальные центры комплектования. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, эти сведения использовались для атак на военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию на Украине.
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