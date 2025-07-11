Украинские спецслужбы хотят сотрудничать с разведкой РФ, чтобы организовать провокации

ТАСС: спецслужбы Украины готовы сообщить разведке ВС РФ координаты своей бригады
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Украинские спецслужбы хотят организовать провокации внутри Украины, сообщает ТАСС
Украинские спецслужбы хотят организовать провокации внутри Украины, сообщает ТАСС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы Украины хотят сообщить разведке ВС РФ координаты позиций одной из своих бригад. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские спецслужбы готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й ОМБр ВСУ», — указано в материале. По информации, это сделано для того, чтобы организовать провокации внутри Украины.

Ранее сообщалось, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий уже передавали российским властям информацию о размещении украинских военных объектов, включая территориальные центры комплектования. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, эти сведения использовались для атак на военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию на Украине.

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Спецслужбы Украины хотят сообщить разведке ВС РФ координаты позиций одной из своих бригад. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «Украинские спецслужбы готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й ОМБр ВСУ», — указано в материале. По информации, это сделано для того, чтобы организовать провокации внутри Украины. Ранее сообщалось, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий уже передавали российским властям информацию о размещении украинских военных объектов, включая территориальные центры комплектования. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, эти сведения использовались для атак на военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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