США сократили объем поставок Украине на 90 процентов

США сократили объем военной помощи Украине на 90%, выделив лишь 300 миллионов долларов из согласованных ранее 3,8 миллиарда. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский.
«После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на 300 миллионов долларов, при этом общая сумма согласованных поставок была 3,8 миллиарда долларов», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, США сначала намеренно приостановили помощь Украине, чтобы сделать украинского президента Владимира Зеленского более восприимчивым к американскому видению дальнейших переговоров с РФ. Он уточнил, что возобновлены менее 10% возможных поставок.
Ранее телеканал NBC сообщал, что решение о приостановке военной поддержки Украины принял глава Пентагона Пит Хегсет без уведомления администрации президента Дональда Трампа. Агентство Associated Press отмечало, что этот шаг стал неожиданностью для американского лидера.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует впервые воспользоваться своим правом на отправку оружия Украине, как это делал ранее его предшественник Джо Байден. Военный транш составит 300 миллионов долларов, сообщает Reuters. В пакет помощи могут войти ракеты для комплексов Patriot и средней дальности, хотя окончательное решение ещё не принято, передает MK.RU.
Российские власти ранее подчеркивали, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины считаются законной целью для России.
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