После завершения конфликта, Украине придется погасить долг в 185 млрд долларов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. <...> Надо отдавать огромнейшие долги, 185 млрд долларов», — сообщил Азаров. Его слова приводит ТАСС. Также он сообщает, что для того, чтобы отдавать долги, Украине придется поднимать экономику, а для этого нужно восстанавливать производство. Помимо этого Азаров отметил, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в восстановлении страны.
Ранее Евросоюз неоднократно предоставлял Украине финансовую поддержку, в том числе за счет прибыли от замороженных российских активов. Например, в марте сумма кредита составило 1 млрд евро. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
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