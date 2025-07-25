Суд принял решение по сыну брянского замгубернатора Симоненко

Суд Москвы арестовал гендиректора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко Юрия Николаевича», — написали в telegram-канале пресс-службы. Симоненко пробудет в СИЗО полтора месяца.
Согласно информации правоохранительных органов, Юрий Симоненко — сын вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, который ранее также был заключен под стражу по этому же делу. Следствие полагает, что действия Николая Симоненко, а также начальника областного управления капитального строительства Евгения Журы, нанесли ущерб бюджету региона более чем на 818 миллионов рублей при возведении оборонительных объектов в приграничных с Украиной районах.
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