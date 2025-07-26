Доцент Росбиотеха предупредил об опасностях блюд их кабачков

Доцент Росбиотеха Быстров: закуски из кабачков следует есть с ограничениями
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Доцент Быстров предупредил о возможных опасностях кабачковых блюд
Доцент Быстров предупредил о возможных опасностях кабачковых блюд Фото:

Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек или кишечника, холодные закуски из кабачков могут представлять опасность. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«У холодных закусок есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — передает слова Быстрова «Лента.ру».

Доцент подчеркнул, что подобные салаты не следует употреблять при заболеваниях почек, поскольку они обладают выраженным мочегонным действием. По его словам, значительное количество калиевых солей, присутствующих в кабачках, может привести к формированию камней в почках. Специалист также добавил, что людям, не имеющим проблем с органами пищеварения и почками, можно включать в рацион сырые кабачки, так как эти овощи богаты витамином С, витамином А, лютеином и зеаксантином.

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Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек или кишечника, холодные закуски из кабачков могут представлять опасность. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров. «У холодных закусок есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — передает слова Быстрова «Лента.ру». Доцент подчеркнул, что подобные салаты не следует употреблять при заболеваниях почек, поскольку они обладают выраженным мочегонным действием. По его словам, значительное количество калиевых солей, присутствующих в кабачках, может привести к формированию камней в почках. Специалист также добавил, что людям, не имеющим проблем с органами пищеварения и почками, можно включать в рацион сырые кабачки, так как эти овощи богаты витамином С, витамином А, лютеином и зеаксантином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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