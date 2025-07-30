В среду, 30 июля, в Бирмингеме проходит церемония прощания с выдающимся представителем жанра метал, легендарным британским рок-музыкантом Оззи Осборном. После длительных переговоров между родственниками и местными властями удалось согласовать порядок проведения мероприятия, на которое собрались тысячи поклонников музыканта.
Начиная с полудня по улицам города начал двигаться траурный катафалк с телом артиста. В сопровождении процессии следуют члены семьи Озборна, чтобы проводить основателя группы Black Sabbath в последний путь. Во время шествия выступают музыканты.
Мэр Бирмингема Зафар Икбал отметил, что город обеспечил Оззи Осборну прощание, соответствующее статусу легендарной рок-звезды. При этом все расходы по организации церемонии взяли на себя родственники музыканта. В связи с мероприятием в центре города временно перекрыли несколько улиц, а движение общественного транспорта — автобусов и трамваев — было скорректировано.
Сам Оззи Осборн не хотел видеть в этот день печали — по его словам, похороны должны были стать не прощанием, а поводом выразить благодарность. Артист мечтал завершить свой жизненный путь так же ярко, как и прожил его.
Известный британский рок-исполнитель Оззи Осборн, настоящее имя которого Джон Майкл Осборн, умер 22 июля 2025 года на 77-м году жизни. Музыкант, получивший прозвище «король ужасов», на протяжении длительного времени страдал от редкой разновидности болезни Паркинсона. В последние годы состояние его здоровья значительно ухудшилось после аварии на квадроцикле и перенесенной в 2019 году операции на позвоночнике.
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