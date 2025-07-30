30 июля 2025

Пермский музей PERMM обжалует решение о незаконных контрактах с куратором выставок

Пермский музей PERMM и Арсений Сергеев подали апелляции на решение суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей обжалует решение о незаконных контрактах с куратором выставок
Музей обжалует решение о незаконных контрактах с куратором выставок Фото:

Музей современного искусства PERMM и куратор выставок Арсений Сергеев подали апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда о признании их контрактов недействительными. Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда начнет рассмотрение этих жалоб 28 августа. 

«Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда 28 августа приступит к рассмотрению апелляционных жалоб музея PERMM и куратора выставок Арсения Сергеева на решение о расторжении с ним контрактов. Речь идет о контрактах, заключенных на фоне неурегулированного конфликта интересов», — сообщает издание Properm.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районном суде Перми продолжили рассматривать дело по первому иску прокуратуры. Надзорный орган настаивал на незаконности заключения контрактов между музеем современного искусства PERMM и Сергеевым.

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Музей современного искусства PERMM и куратор выставок Арсений Сергеев подали апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда о признании их контрактов недействительными. Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда начнет рассмотрение этих жалоб 28 августа.  «Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда 28 августа приступит к рассмотрению апелляционных жалоб музея PERMM и куратора выставок Арсения Сергеева на решение о расторжении с ним контрактов. Речь идет о контрактах, заключенных на фоне неурегулированного конфликта интересов», — сообщает издание Properm. Ранее сообщалось, что в Ленинском районном суде Перми продолжили рассматривать дело по первому иску прокуратуры. Надзорный орган настаивал на незаконности заключения контрактов между музеем современного искусства PERMM и Сергеевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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