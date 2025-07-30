Пермский музей PERMM обжалует решение о незаконных контрактах с куратором выставок

Музей современного искусства PERMM и куратор выставок Арсений Сергеев подали апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда о признании их контрактов недействительными. Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда начнет рассмотрение этих жалоб 28 августа.
«Коллегия по гражданским спорам Пермского краевого суда 28 августа приступит к рассмотрению апелляционных жалоб музея PERMM и куратора выставок Арсения Сергеева на решение о расторжении с ним контрактов. Речь идет о контрактах, заключенных на фоне неурегулированного конфликта интересов», — сообщает издание Properm.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районном суде Перми продолжили рассматривать дело по первому иску прокуратуры. Надзорный орган настаивал на незаконности заключения контрактов между музеем современного искусства PERMM и Сергеевым.
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