Суд примет решение по конфликту интересов в пермском музее PERMM 13 мая

В Ленинском районном суде Перми 23 апреля продолжили рассматривать дело по первому иску прокуратуры. Надзорный орган настаивает на незаконности заключения контрактов между музеем современного искусства PERMM и куратором выставок Арсением Сергеевым.
«В ходе заседания речь шла о документах, которые музей использует для определения цены работы кураторов, готовящих выставки. Судья попросила подготовить необходимые документы, чтобы уже 13 мая вынести решение», — сообщает «Новый компаньон».
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Перми усмотрела в работе музея современного искусства PERMM конфликт интересов. Ведомство выявило «факт заключения музеем нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем». Прокурор подал в суд иск о взыскании с музея более 300 тысяч рублей. Дело в том, что преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, художник, дизайнер, иллюстратор Арсений Сергеев, который сотрудничал с музеем, является мужем теперь уже бывшего директора учреждения Наили Аллахвердиевой.
Сама же экс-директор утверждала, что возможный конфликт интересов был урегулирован. Поскольку ей полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым. По ее словам, утверждения прокуратуры об отсутствии согласования не соответствуют действительности и опровергаются материалами, предоставленными в судебное заседание.
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