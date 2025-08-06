Бывшего стоматолога клиники «Сити Смайл» в Челябинске Хусейна Лоикова признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, отбывать наказание Лоиков, ранее ставший гражданином РФ, будет в колонии строгого режима.
«Центральным райсудом Челябинска обвиняемый 24-летний уроженец Республики Таджикистан, гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР региона, Лоиков нанес не менее семи ножевых ранений погибшему. Удары пришлись на разные части тела. После мужчина скрылся с места конфликта на автомобиле.
Трагедия произошла весной в торговом павильоне на улице Энгельса. По данным следствия, уроженец Таджикистана в ходе конфликта нанес ножевые ранения продавцу курдской национальности. Потерпевший скончался на месте. Причиной ссоры могла стать ревность.
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