В Челябинске отправили в колонию стоматолога-мигранта, убившего студента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил Лоикова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима
Суд приговорил Лоикова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима Фото:

Бывшего стоматолога клиники «Сити Смайл» в Челябинске Хусейна Лоикова признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, отбывать наказание Лоиков, ранее ставший гражданином РФ, будет в колонии строгого режима.

«Центральным райсудом Челябинска обвиняемый 24-летний уроженец Республики Таджикистан, гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР региона, Лоиков нанес не менее семи ножевых ранений погибшему. Удары пришлись на разные части тела. После мужчина скрылся с места конфликта на автомобиле. 

Трагедия произошла весной в торговом павильоне на улице Энгельса. По данным следствия, уроженец Таджикистана в ходе конфликта нанес ножевые ранения продавцу курдской национальности. Потерпевший скончался на месте. Причиной ссоры могла стать ревность.

Центральный райсуд приговорил Лоикова к девяти с половиной годам колонии строгого режима
Центральный райсуд приговорил Лоикова к девяти с половиной годам колонии строгого режима
Фото:

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Бывшего стоматолога клиники «Сити Смайл» в Челябинске Хусейна Лоикова признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, отбывать наказание Лоиков, ранее ставший гражданином РФ, будет в колонии строгого режима. «Центральным райсудом Челябинска обвиняемый 24-летний уроженец Республики Таджикистан, гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР региона, Лоиков нанес не менее семи ножевых ранений погибшему. Удары пришлись на разные части тела. После мужчина скрылся с места конфликта на автомобиле.  Трагедия произошла весной в торговом павильоне на улице Энгельса. По данным следствия, уроженец Таджикистана в ходе конфликта нанес ножевые ранения продавцу курдской национальности. Потерпевший скончался на месте. Причиной ссоры могла стать ревность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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