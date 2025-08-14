Пермский производитель школьной мебели увеличит выпуск продукции в два раза

Пермская компания «Дэми», специализирующаяся на производстве школьной мебели, собирается в следующем году увеличить выпуск продукции на 40-50%. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который познакомился с работой предприятия.
«Компания планирует увеличить объем производства на 40–50% за счет внедрения новых технологий и автоматизации, выкупить производственные площади, а также выйти на новые рынки стран СНГ. В планах на 2026 год — строительство нового цеха», — написал глава региона в своем telegram-канале.
«Дэми» воспользовалась льготным лизингом в размере 7,2 млн рублей. На эти средства будет запущена новая линия по выпуску мебели. Продукция пермского завода сейчас поставляется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Грузию. Здесь выпускают мебель для школ и детсадов, складные столы и стулья, а также зимний инвентарь: санки и снегокаты.
Ранее URA.RU рассказывало про еще одну пермскую компанию, которая занялась производством микроигл для косметологических процедур. В ближайших планах бизнеса — расширение производственных объемов и налаживание экспорта.
