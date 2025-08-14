14 августа 2025

Пермский производитель школьной мебели увеличит выпуск продукции в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукция компании востребована не только в РФ, но и за рубежом
Продукция компании востребована не только в РФ, но и за рубежом Фото:

Пермская компания «Дэми», специализирующаяся на производстве школьной мебели, собирается в следующем году увеличить выпуск продукции на 40-50%. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который познакомился с работой предприятия.

«Компания планирует увеличить объем производства на 40–50% за счет внедрения новых технологий и автоматизации, выкупить производственные площади, а также выйти на новые рынки стран СНГ. В планах на 2026 год — строительство нового цеха», — написал глава региона в своем telegram-канале.

«Дэми» воспользовалась льготным лизингом в размере 7,2 млн рублей. На эти средства будет запущена новая линия по выпуску мебели. Продукция пермского завода сейчас поставляется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Грузию. Здесь выпускают мебель для школ и детсадов, складные столы и стулья, а также зимний инвентарь: санки и снегокаты.

Ранее URA.RU рассказывало про еще одну пермскую компанию, которая занялась производством микроигл для косметологических процедур. В ближайших планах бизнеса — расширение производственных объемов и налаживание экспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская компания «Дэми», специализирующаяся на производстве школьной мебели, собирается в следующем году увеличить выпуск продукции на 40-50%. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который познакомился с работой предприятия. «Компания планирует увеличить объем производства на 40–50% за счет внедрения новых технологий и автоматизации, выкупить производственные площади, а также выйти на новые рынки стран СНГ. В планах на 2026 год — строительство нового цеха», — написал глава региона в своем telegram-канале. «Дэми» воспользовалась льготным лизингом в размере 7,2 млн рублей. На эти средства будет запущена новая линия по выпуску мебели. Продукция пермского завода сейчас поставляется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Грузию. Здесь выпускают мебель для школ и детсадов, складные столы и стулья, а также зимний инвентарь: санки и снегокаты. Ранее URA.RU рассказывало про еще одну пермскую компанию, которая занялась производством микроигл для косметологических процедур. В ближайших планах бизнеса — расширение производственных объемов и налаживание экспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...