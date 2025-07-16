Совфед одобрил заморозку результатов ЕГЭ для участников СВО

Совет Федерации одобрил «заморозку» срока действия ЕГЭ для участников СВО. Об этом стало известно на трансляции заседания Совета.
Новый закон затрагивает россиян, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Он распространяется не только на военнослужащих по контракту и мобилизованных, но и на добровольцев, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, работающих в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ.
До внесения изменений результаты ЕГЭ были действительны четыре года, следующих за годом сдачи экзамена. По истечении этого срока поступление в вузы по результатам экзамена становилось невозможным. Благодаря принятым изменениям, участники СВО смогут использовать свои результаты ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения вне зависимости от времени, проведенного на службе. В пояснительных материалах к закону отмечается, что мера направлена на восстановление справедливости и поддержку граждан, защищающих интересы страны.
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