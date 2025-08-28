28 августа 2025

Жители Сургута начали зарабатывать на рисунках и поделках для школьников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Заказы пользуются спросом у родителей
Заказы пользуются спросом у родителей Фото:

В Сургуте появились объявления с предложением сделать за деньги рисунки и поделки для школьников и детсадовцев. Стоимость услуг варьируется от 200 до 2000 рублей.

«Предлагаю выгодное предложение, которое сэкономит вам время и нервы! Чтобы после тяжелого рабочего дня не сидеть за поделками в садик или школу, вы можете просто их купить у меня», — написала жительница на сайте бесплатных объявлений.

По словам рукодельниц, заказы пользуются спросом у родителей. «В течение учебного года заказы приходят часто», — рассказала одна из них. Цена рисунка начинается от 200 рублей, поделка обходится дороже — от 500 рублей. Итоговая сумма зависит от сложности: работы для конкурсов стоят значительно выше.

Еще одна мастерица в разговоре с URA.RU призналась, что получает удовольствие от создания поделок. Она в среднем, берет за свои работы полторы тысячи рублей. «За срочность дополнительные деньги не беру. В работе мне помогает дочка, которая сама школьница», — рассказала сургутянка.

© Служба новостей «URA.RU»
