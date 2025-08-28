28 августа 2025

На жительницу ХМАО завели уголовное дело за неоднократную пропаганду экстремизма

Жительницу ХМАО подозревают в публичном демонстрировании экстремистской символики
В отношении 24-летней жительницы Ханты-Мансийского района возбуждено уголовное дело  по подозрению в неоднократной пропаганде и публичном демонстрировании экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«Подозреваемая в 2024 году подверглась административному наказанию за публичное демонстрирование символики запрещенной экстремистской организации на личной странице в социальной сети. Она вновь демонстрировала материалы, содержащие символику запрещенного в РФ экстремистского движения», — уточнили в пресс-службе.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Санкция за данную уголовную статью предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо, в самом серьезном случае, лишение свободы на срок до 4 лет.

