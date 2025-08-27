В Ханты-Мансийске устроят проводы лета под хоровые песни и стендап

Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) зовут петь песни хором в честь последних летних выходных. А комики соберутся на сцене, чтобы рассмешить горожан в преддверии осени. Как весело отгулять уикенд — в афише URA.RU.
29 августа
Стендап (18+)
Местные комики выступят в центре современных горожан «Культштаб», где со сцены расскажут проверенные шутки. Концерт в формате открытого микрофона стартует в 19:00, стоимость билета — 300 рублей.
30 августа
«Хорооке» (18+)
А в субботу «Культштаб» организует проводы лета песнями — хором. Лад задаст ведущий, а все собравшиеся будут подпевать. Вечеринка начнется в 19:00, стоимость билета — 300 рублей.
31 августа
Мастер-класс «Археологическая керамика»
Сотрудники Центра народных художественных промыслов и ремесел расскажут об истории югорских керамических сосудов. Участникам предлагают сделать магнит в стиле старинного артефакта. Прийти на мастер-класс могут дети от шести лет и взрослые. Необходима запись по телефону: +79003860520. Стоимость билета — от 300 до 1 500 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.
