В Ханты-Мансийске устроят проводы лета под хоровые песни и стендап

Вечер хоровых песен пройдет 29 августа в «Культштабе»
Вечер хоровых песен пройдет 29 августа в «Культштабе»

Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) зовут петь песни хором в честь последних летних выходных. А комики соберутся на сцене, чтобы рассмешить горожан в преддверии осени. Как весело отгулять уикенд — в афише URA.RU.

29 августа

Стендап (18+)

Местные комики выступят в центре современных горожан «Культштаб», где со сцены расскажут проверенные шутки. Концерт в формате открытого микрофона стартует в 19:00, стоимость билета — 300 рублей.

30 августа

«Хорооке» (18+)

А в субботу «Культштаб» организует проводы лета песнями — хором. Лад задаст ведущий, а все собравшиеся будут подпевать. Вечеринка начнется в 19:00, стоимость билета — 300 рублей.

Оплатить мастер-класс можно Пушкинской картой
Оплатить мастер-класс можно Пушкинской картой
Фото:

31 августа

Мастер-класс «Археологическая керамика»

Сотрудники Центра народных художественных промыслов и ремесел расскажут об истории югорских керамических сосудов. Участникам предлагают сделать магнит в стиле старинного артефакта. Прийти на мастер-класс могут дети от шести лет и взрослые. Необходима запись по телефону: +79003860520. Стоимость билета — от 300 до 1 500 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

