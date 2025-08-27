Жителей Сургута зовут на домашние матчи мини-футбольного клуба «Факел»

Жителей Сургута (ХМАО) зовут поддержать мини-футбольный клуб «Факел», который сыграет с МФК «Ухта» на домашних матчах в предстоящие выходные. А тусовщиков ждут на необычной вечеринке, где к растениям подключат биодатчики, чтобы преобразовать импульсы в звук. Все интересные события на пятницу, субботу и воскресенье — в афише URA.RU.
29 августа
Вечеринка с иммерсивной инсталляцией (18+)
На крыше под стеклянным куполом в развлекательном комплексе «Вавилон» устроят вечеринку, на которой выступят несколько приглашенных диджеев. Среди них — московский музыкант Monoplay, который проведет за пультом два часа. Гостей также ждет иммерсивная инсталляция от проекта Rootone, где в качестве музыкальных инструментов представлены растения. «С помощью специальных биодатчиков мы в реальном времени преобразуем электрические импульсы растений в звуковые композиции», — пояснили организаторы. Стоимость билета на танцполе: 3 500 рублей. Место за столиком: 5 000 рублей.
Концерт рэпера Нигатив (18+)
Экс-участник группы «Триада» выступит с сольным концертом в Gallery Club. Фишкой вечера станет презентация нового альбома. Стоимость билета: 1 500 рублей. Резерв столика: 5 000 рублей.
Юмористическое шоу «Совет дам» (18+)
Импровизационное женское комедийное шоу начнется в 20:00 в доме культуры «Невесомость». Комики со сцены обсудят со зрителями разные темы и поделятся советами. Стоимость билета: 500 рублей.
Все выходные: 30-31 августа
Домашние матчи МФК «Факел»
Первые в сезоне домашние матчи мини-футбольного клуба «Факел» пройдут в субботу и воскресенье в спортивном комплексе «Энергетик». На площадке примут действующего чемпиона Суперлиги — МФК «Ухта». Фан-зона откроется в 13:30, а матч начнется в 14:30. Вход свободный.
