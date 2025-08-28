Суд не стал смягчать приговор по делу об убийстве в Сургуте

Попытки оспорить решение суда оказались безуспешны. Речь об уголовном деле 2023 года, когда в одной из квартир Сургута между тремя мужчинами возник спор, который после перерос в драку. Один из них схватился за нож, а второй, пытаясь защититься, также взялся за оружие и обороняясь, убил оппонента. Теперь убийца проведет в колонии 8 лет и один месяц.
«Апелляция отклонена: суд оставил приговор в силе по делу о смертельном конфликте в сургутской квартире. 1 мая 2023 года в вечернее время в квартире в Сургуте, между подсудимым и его знакомым возник конфликт. Ситуация переросла в драку: знакомый подсудимого первым напал на Оглы А.В., нанося ему удары, а затем перешел к нападению на его брата. В целях защиты себя и родного человека Оглы А.В. схватил нож, находившийся на столе, и нанес несколько ударов нападавшему — мужчина скончался на месте происшествия. Суд, учитывая тяжесть содеянного назначил Оглы А.В. наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы», — сообщается в telegram-канале судов округа.
Также подсудимый заплатит 800 000 рублей в качестве компенсации родственникам погибшего. Наказание он будет отбывать в исполнительной колонии строгого режима.
