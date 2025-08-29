Мэрия Сургута раскрыла режим пропуска родителей на школьные линейки

В Сургуте родителей школьников 1 сентября пустят в здание только по паспорту. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В общеобразовательных учреждениях установлен контрольно-пропускной режим. Родители и законные представители обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, при входе в здание школы», — уточнили в мэрии.
При этом возможность присутствия на празднике зависит от конкретной школы: правила ограничены мерами безопасности и вместимостью площадки.
В 2025 году линейки пройдут для всех классов — с 1 по 11-й. В День знаний также состоятся классные часы и радиолинейки. Ученики посетят урок «Разговоры о важном», напишут письма военнослужащим и поучаствуют в игре «За знаниями».
