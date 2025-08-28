Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз активисту «Русской общины» в ХМАО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес активистов «Русской общины» в Пыть-Яхе (ХМАО). Решение принято по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Пыть-Яхе группа приезжих угрожает представителям одной из общественных организаций. Причиной этого стала фиксация одним из активистов неправомерного поведения приезжего. Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили в СК.
По данным telegram-канала «Русская община», конфликт начался после того, как один из активистов снял на видео двух мужчин в нетрезвом состоянии у детской площадки. Позже к нему подошла группа, потребовавшая извинений. Как утверждает сам активист движения, участники инцидента пытались оказать физическое давление.
В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что зачинщики конфликта доставлены в отдел полиции. «Им вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий», — пояснили в ведомстве.
