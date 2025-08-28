В городе ХМАО школа закрывается на капремонт, куда денутся ученики

В Нягани (ХМАО) в ближайшее время стартует капитальный ремонт школы №3. Ученики будут временны распределены в четыре учебных заведения. Об этом в соцсети сообщил глава города Иван Ямашев.
«Обсудили важный период для школы №3, где в ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту. Ученики первых и вторых классов пройдут обучение в начальной школе №9, шестых и седьмых классов — в школе №6, 10-11 классов — в школе №2, остальные ребята будут посещать второй корпус „Гимназии“», — поделился Ямашев в своем telegram-канале.
Для старшеклассников будет организован бесплатный проезд, так временная школа расположена в другом районе. Информационную поддержку ребятам окажут волонтеры.
В ремонтируемом учреждении запланирован дизайн-проект фасада в трех вариантах создавали сами учителя.
