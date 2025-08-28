В ХМАО нефтяники выбрали лучших сотрудников на конкурсе профмастерства

В Югре прошел финал конкурса профессионального мастерства среди сотрудников предприятий разведки и добычи «Газпром нефти». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Конкурс профессионального мастерства в „Газпром нефти“ — это не только соревнования, но и демонстрация высочайшего уровня компетенций наших сотрудников. Благодаря таким командам мы можем воплощать в жизнь самые сложные технологические проекты», — отметил начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.
Соревнования проходили на базе учебного центра на Южно-Приобском месторождении. Рабочие места специалистов были оснащены оборудованием и тренажерами, моделирующими производственные процессы. В течение двух дней свыше 260 победителей региональных этапов из 18 предприятий боролись за звание лучших в 21 номинации.
Участники демонстрировали теоретические знания, практические навыки, умение оказывать первую помощь и знание правил промышленной безопасности. Соревнования проводились среди операторов по добыче нефти и газа, трубопроводчиков, слесарей, сварщиков, электромонтеров и представителей других рабочих профессий. По итогам жюри определило более 80 победителей.
Сотрудники «Газпромнефть-Заполярья» были отмечены в четырех номинациях. Лучшим оператором установок обезвоживания и обессоливания нефти стал Артем Тарасов (Чаяндинское месторождение). Звание лучшего линейного трубопроводчика получил Максим Кабаков (Чаяндинское месторождение). Второе место среди операторов по добыче занял Леонид Казаков (Западно-Таркосалинское месторождение). Спецприз за практическое задание получил электрогазосварщик Александр Габоков (Уренгойское месторождение).
«Участие в конкурсе позволяет сотрудникам совершенствовать навыки и повышать уровень подготовки. Мы уделяем большое внимание обучению и поддерживаем стремление работников к профессиональному развитию», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.
Конкурс проводится в компании в 18-й раз. Его участники получают возможность обменяться опытом, узнать о лучших отраслевых практиках и продемонстрировать уровень профессиональной подготовки.
