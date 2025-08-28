28 августа 2025

Роспотребнадзор раскрыл причину нашествия странных насекомых в ХМАО. Видео

В Ханты-Мансийске произошло массовое нашествие насекомых ручейников
В Ханты-Мансийске ручейники массово залетают в жилые районы
В Ханты-Мансийске ручейники массово залетают в жилые районы

В Ханты-Мансийске нашествие странных насекомых оказалось массовым вылетом ручейников. В это время они отращивают крылья и могут залетать в жилые районы, рассказали URA.RU в окружном Роспотребнадзоре.

«Переход ручейников в летающую форму происходит во второй половине августа и длится несколько дней. Достаточно часто эти насекомые при своем перемещении попадают в жилую зону и производят впечатление своей массовостью. В данный период у них происходит период спаривания с последующим откладыванием яиц в водоемы», — пояснили агентству инспекторы ведомства.

Личинки ручейников появляются в водоемах, зимуют они там же. Эти насекомые не опасны для людей. «То есть не являются переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, что нашествие насекомых произошло в Ханты-Мансийске на улице Ямской. Скопления сняли на видео и выложили в соцсети. В ролике насекомые облепили стены и потолок ближайших зданий.

