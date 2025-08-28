28 августа 2025

Спортсмены из ХМАО поборются за 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмены из Сургута вошли в число участников шоу «Титаны» на ТНТ
Спортсмены из Сургута вошли в число участников шоу «Титаны» на ТНТ Фото:

Телеведущая Ольга Петрикова (КМС по лыжным гонкам и биатлону) и рекордсмен Даниил Гочуа из Сургута вошли в число участников третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Победитель проекта получит 10 миллионов рублей и звание «сильнейшего титана» страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«Второй сезон шоу стал решающим для меня — тогда я поняла, что, в принципе, все возможно. Во время одного из рабочих дней на телеканале мне сообщили, что искусственный интеллект выбрал меня как одну из участниц третьего сезона шоу „Титаны“» — поделилась Петрикова.

Даниил Гочуа — барбер из Сургута и обладатель российского рекорда. Его имя занесено в Книгу рекордов России благодаря самым длинным усам в стране. Вместе с тем, Гочуа также имеет звание мастера спорта по гиревому спорту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Ольга Петрикова (КМС по лыжным гонкам и биатлону) и рекордсмен Даниил Гочуа из Сургута вошли в число участников третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Победитель проекта получит 10 миллионов рублей и звание «сильнейшего титана» страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Второй сезон шоу стал решающим для меня — тогда я поняла, что, в принципе, все возможно. Во время одного из рабочих дней на телеканале мне сообщили, что искусственный интеллект выбрал меня как одну из участниц третьего сезона шоу „Титаны“» — поделилась Петрикова. Даниил Гочуа — барбер из Сургута и обладатель российского рекорда. Его имя занесено в Книгу рекордов России благодаря самым длинным усам в стране. Вместе с тем, Гочуа также имеет звание мастера спорта по гиревому спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...