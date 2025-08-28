Спортсмены из ХМАО поборются за 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ

Телеведущая Ольга Петрикова (КМС по лыжным гонкам и биатлону) и рекордсмен Даниил Гочуа из Сургута вошли в число участников третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Победитель проекта получит 10 миллионов рублей и звание «сильнейшего титана» страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«Второй сезон шоу стал решающим для меня — тогда я поняла, что, в принципе, все возможно. Во время одного из рабочих дней на телеканале мне сообщили, что искусственный интеллект выбрал меня как одну из участниц третьего сезона шоу „Титаны“» — поделилась Петрикова.
Даниил Гочуа — барбер из Сургута и обладатель российского рекорда. Его имя занесено в Книгу рекордов России благодаря самым длинным усам в стране. Вместе с тем, Гочуа также имеет звание мастера спорта по гиревому спорту.
