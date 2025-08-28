Школьные сюрпризы: что ждет учеников ХМАО в новом учебном году

В Югре 1 сентября за парты сядут 238 тысяч школьников, из них более 26 тысяч — первоклассники. В колледжи и вузы округа поступят 17 тысяч студентов. URA.RU выяснило, что ждет детей и родителей в новом учебном году: какие изменения появятся в расписании, как обновили кабинеты и что изменилось в школьных столовых.
Торжественные линейки
Родители школьников в ХМАО смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября без ограничений. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.
«Никаких ограничений 1 сентября на торжественных линейках не будет. Все пройдет в штатном режиме», — пояснил он. По словам чиновника, ведомство приказов на этот счет не издавало. Школа может ввести локальные ограничения только при наличии веских причин, например распоряжения Роспотребнадзора или антитеррористической комиссии. В любом случае на линейках будут усилены меры безопасности.
Готовность школ и садов
К новому учебному году в ХМАО готовы все учреждения образования — более 700 школ, садов, колледжей и центров дополнительного образования. «Все учреждения проверены департаментом, муниципальными комиссиями и признаны готовыми к новому учебному году», — сообщил заместитель директора департамента Тимур Аубакиров.
В округе проведены текущие ремонты, капитальные работы завершились в девяти школах — в Березовском районе, Югорске, Нижневартовске, Мегионе, двух школах в Нягани и двух в Нижневартовском районе. В поселке Красноленинский Ханты-Мансийского района обустроили спортивное ядро школы, обновленной год назад. Особое внимание уделили антитеррористической защите и готовности к отопительному сезону.
Оснащение школ
Учебные кабинеты по технологии оборудовали станками для деревообработки, 3D-принтерами и кулинарным инвентарем. В классах «Основы безопасности и защиты Родины» (бывший ОБЖ) появились беспилотники, закупленные за счет федеральных и региональных субсидий. «В течение года материальная база школ будет пополняться», — уточнила заместитель директора департамента Инна Святченко. Кроме того, школьные столовые получили более 90 единиц кухонного оборудования.
Новые предметы и расписание
С 1 сентября у школьников увеличится продолжительность большой перемены — с 20 до 30 минут. «Кроме того, во всех классах вводятся новые курсы внеурочной деятельности», — отметил Алексей Дренин.
• В 1–4 классах — «Яркие страницы истории нашего Отечества»;
• в 5–9 классах — «Семьеведение»;
• в 10–11 классах — «Семья и семейные ценности».
Отдельно в школах начнут преподавать историю Югры. Если раньше предмет был только в 10–11 классах, то теперь он появится и в 5–9-х. К следующему году планируется собственный региональный учебник, который создадут на основе восьмитомника «Академическая история Югры».
Нововведения в детсадах
Изменения затронут и дошкольное образование. В детсадах запускают программу «Верность родной Земле» («Истоки»), разработанную совместно с Ханты-Мансийской митрополией. Учебник получил гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации на бессрочную реализацию.
Финансовая поддержка школьников
До конца года многодетные семьи и родители первоклассников смогут получить единовременные выплаты на подготовку детей к школе. Поддержка положена тем, кто проживает в регионе не менее десяти лет и чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов (в ХМАО это 42 504 рубля).
Размер выплат:
• 7 500 рублей на каждого школьника из многодетной семьи;
• 7 975 рублей на каждого первоклассника — вне зависимости от числа детей.
Заявления принимаются через МФЦ. Либо на портале «Госуслуги» до конца года.
