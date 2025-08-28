28 августа 2025

Школьные сюрпризы: что ждет учеников ХМАО в новом учебном году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьников ХМАО ждут нововведения в школах с 1 сентября
Школьников ХМАО ждут нововведения в школах с 1 сентября Фото:

В Югре 1 сентября за парты сядут 238 тысяч школьников, из них более 26 тысяч — первоклассники. В колледжи и вузы округа поступят 17 тысяч студентов. URA.RU выяснило, что ждет детей и родителей в новом учебном году: какие изменения появятся в расписании, как обновили кабинеты и что изменилось в школьных столовых.

Торжественные линейки

Родители школьников в ХМАО смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября без ограничений. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

«Никаких ограничений 1 сентября на торжественных линейках не будет. Все пройдет в штатном режиме», — пояснил он. По словам чиновника, ведомство приказов на этот счет не издавало. Школа может ввести локальные ограничения только при наличии веских причин, например распоряжения Роспотребнадзора или антитеррористической комиссии. В любом случае на линейках будут усилены меры безопасности.

Готовность школ и садов

К новому учебному году в ХМАО готовы все учреждения образования — более 700 школ, садов, колледжей и центров дополнительного образования. «Все учреждения проверены департаментом, муниципальными комиссиями и признаны готовыми к новому учебному году», — сообщил заместитель директора департамента Тимур Аубакиров.

В округе проведены текущие ремонты, капитальные работы завершились в девяти школах — в Березовском районе, Югорске, Нижневартовске, Мегионе, двух школах в Нягани и двух в Нижневартовском районе. В поселке Красноленинский Ханты-Мансийского района обустроили спортивное ядро школы, обновленной год назад. Особое внимание уделили антитеррористической защите и готовности к отопительному сезону.

Оснащение школ

Учебные кабинеты по технологии оборудовали станками для деревообработки, 3D-принтерами и кулинарным инвентарем. В классах «Основы безопасности и защиты Родины» (бывший ОБЖ) появились беспилотники, закупленные за счет федеральных и региональных субсидий. «В течение года материальная база школ будет пополняться», — уточнила заместитель директора департамента Инна Святченко. Кроме того, школьные столовые получили более 90 единиц кухонного оборудования.

Новые предметы и расписание

С 1 сентября у школьников увеличится продолжительность большой перемены — с 20 до 30 минут. «Кроме того, во всех классах вводятся новые курсы внеурочной деятельности», — отметил Алексей Дренин.

• В 1–4 классах — «Яркие страницы истории нашего Отечества»;

• в 5–9 классах — «Семьеведение»;

• в 10–11 классах — «Семья и семейные ценности».

Отдельно в школах начнут преподавать историю Югры. Если раньше предмет был только в 10–11 классах, то теперь он появится и в 5–9-х. К следующему году планируется собственный региональный учебник, который создадут на основе восьмитомника «Академическая история Югры».

Нововведения в детсадах

Изменения затронут и дошкольное образование. В детсадах запускают программу «Верность родной Земле» («Истоки»), разработанную совместно с Ханты-Мансийской митрополией. Учебник получил гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации на бессрочную реализацию.

Финансовая поддержка школьников

До конца года многодетные семьи и родители первоклассников смогут получить единовременные выплаты на подготовку детей к школе. Поддержка положена тем, кто проживает в регионе не менее десяти лет и чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов (в ХМАО это 42 504 рубля).

Размер выплат:

• 7 500 рублей на каждого школьника из многодетной семьи;

• 7 975 рублей на каждого первоклассника — вне зависимости от числа детей.

Заявления принимаются через МФЦ. Либо на портале «Госуслуги» до конца года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре 1 сентября за парты сядут 238 тысяч школьников, из них более 26 тысяч — первоклассники. В колледжи и вузы округа поступят 17 тысяч студентов. URA.RU выяснило, что ждет детей и родителей в новом учебном году: какие изменения появятся в расписании, как обновили кабинеты и что изменилось в школьных столовых. Торжественные линейки Родители школьников в ХМАО смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября без ограничений. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. «Никаких ограничений 1 сентября на торжественных линейках не будет. Все пройдет в штатном режиме», — пояснил он. По словам чиновника, ведомство приказов на этот счет не издавало. Школа может ввести локальные ограничения только при наличии веских причин, например распоряжения Роспотребнадзора или антитеррористической комиссии. В любом случае на линейках будут усилены меры безопасности. Готовность школ и садов К новому учебному году в ХМАО готовы все учреждения образования — более 700 школ, садов, колледжей и центров дополнительного образования. «Все учреждения проверены департаментом, муниципальными комиссиями и признаны готовыми к новому учебному году», — сообщил заместитель директора департамента Тимур Аубакиров. В округе проведены текущие ремонты, капитальные работы завершились в девяти школах — в Березовском районе, Югорске, Нижневартовске, Мегионе, двух школах в Нягани и двух в Нижневартовском районе. В поселке Красноленинский Ханты-Мансийского района обустроили спортивное ядро школы, обновленной год назад. Особое внимание уделили антитеррористической защите и готовности к отопительному сезону. Оснащение школ Учебные кабинеты по технологии оборудовали станками для деревообработки, 3D-принтерами и кулинарным инвентарем. В классах «Основы безопасности и защиты Родины» (бывший ОБЖ) появились беспилотники, закупленные за счет федеральных и региональных субсидий. «В течение года материальная база школ будет пополняться», — уточнила заместитель директора департамента Инна Святченко. Кроме того, школьные столовые получили более 90 единиц кухонного оборудования. Новые предметы и расписание С 1 сентября у школьников увеличится продолжительность большой перемены — с 20 до 30 минут. «Кроме того, во всех классах вводятся новые курсы внеурочной деятельности», — отметил Алексей Дренин. • В 1–4 классах — «Яркие страницы истории нашего Отечества»; • в 5–9 классах — «Семьеведение»; • в 10–11 классах — «Семья и семейные ценности». Отдельно в школах начнут преподавать историю Югры. Если раньше предмет был только в 10–11 классах, то теперь он появится и в 5–9-х. К следующему году планируется собственный региональный учебник, который создадут на основе восьмитомника «Академическая история Югры». Нововведения в детсадах Изменения затронут и дошкольное образование. В детсадах запускают программу «Верность родной Земле» («Истоки»), разработанную совместно с Ханты-Мансийской митрополией. Учебник получил гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации на бессрочную реализацию. Финансовая поддержка школьников До конца года многодетные семьи и родители первоклассников смогут получить единовременные выплаты на подготовку детей к школе. Поддержка положена тем, кто проживает в регионе не менее десяти лет и чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов (в ХМАО это 42 504 рубля). Размер выплат: • 7 500 рублей на каждого школьника из многодетной семьи; • 7 975 рублей на каждого первоклассника — вне зависимости от числа детей. Заявления принимаются через МФЦ. Либо на портале «Госуслуги» до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...