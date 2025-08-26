26 августа 2025

Бывший зам экс-губернатора ХМАО Комаровой стал президентом ФК «Торпедо»

Экс-замгубернатора ХМАО Шаповал назначен президентом ФК «Торпедо»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Легендарный московский футбольный клуб возглавил бывший заместитель губернатора ХМАО
Легендарный московский футбольный клуб возглавил бывший заместитель губернатора ХМАО Фото:

Бывший заместитель экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Дмитрий Шаповал стал президентом ФК «Торпедо». Информация размещена на сайте клуба.

«В пятницу днём в офисе футбольного клуба „Торпедо Москва“ на Восточной улице президент чёрно-белых Дмитрий Шаповал представил нового генерального директора Игоря Резвухина и советника президента Дениса Маслова», — указано в публикации. Шаповал курировал окружные стройки и ушел из правительства в 2018 году.

После ухода из кабмина подался в бизнес и возглавил московское представительство крупного югорского застройщика «Сибпромстрой». «Строители с 2024 года являются титульным спонсором футбольного клуба. Поэтому назначение их топ-менеджера на пост президента клуба оставалось лишь вопросом времени», — отмечает инсайдер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Дмитрий Шаповал стал президентом ФК «Торпедо». Информация размещена на сайте клуба. «В пятницу днём в офисе футбольного клуба „Торпедо Москва“ на Восточной улице президент чёрно-белых Дмитрий Шаповал представил нового генерального директора Игоря Резвухина и советника президента Дениса Маслова», — указано в публикации. Шаповал курировал окружные стройки и ушел из правительства в 2018 году. После ухода из кабмина подался в бизнес и возглавил московское представительство крупного югорского застройщика «Сибпромстрой». «Строители с 2024 года являются титульным спонсором футбольного клуба. Поэтому назначение их топ-менеджера на пост президента клуба оставалось лишь вопросом времени», — отмечает инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...