Бывший зам экс-губернатора ХМАО Комаровой стал президентом ФК «Торпедо»

Бывший заместитель экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Дмитрий Шаповал стал президентом ФК «Торпедо». Информация размещена на сайте клуба.
«В пятницу днём в офисе футбольного клуба „Торпедо Москва“ на Восточной улице президент чёрно-белых Дмитрий Шаповал представил нового генерального директора Игоря Резвухина и советника президента Дениса Маслова», — указано в публикации. Шаповал курировал окружные стройки и ушел из правительства в 2018 году.
После ухода из кабмина подался в бизнес и возглавил московское представительство крупного югорского застройщика «Сибпромстрой». «Строители с 2024 года являются титульным спонсором футбольного клуба. Поэтому назначение их топ-менеджера на пост президента клуба оставалось лишь вопросом времени», — отмечает инсайдер.
