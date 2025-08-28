28 августа 2025

Власти ХМАО готовят масштабное обновление речного флота

В ХМАО закупят 15 новых пассажирских судов
В ХМАО обновят пассажирский флот к 2029 году
В ХМАО обновят пассажирский флот к 2029 году Фото:

В ХМАО в течение ближайших четырех лет планируется масштабное обновление пассажирского флота. Власти региона закупят 15 новых судов: шесть теплоходов типа «Заря» и девять машин на воздушной подушке. 

«Ежегодно плавучим транспортом пользуется более 300 000 человек. Это значит, что появление современной техники сделает поездки безопаснее и удобнее для сотен тысяч северян. А еще это один из важных шагов в обеспечении связи с труднодоступными населенными пунктами.», — уточнили в пресс-службе. 

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО пообещал решить вопрос с речными пассажирскими перевозками. В Октябрьском районе ХМАО введут дополнительные рейсы при росте пассажиропотока.

