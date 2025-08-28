Власти ХМАО готовят масштабное обновление речного флота

В ХМАО в течение ближайших четырех лет планируется масштабное обновление пассажирского флота. Власти региона закупят 15 новых судов: шесть теплоходов типа «Заря» и девять машин на воздушной подушке.
«Ежегодно плавучим транспортом пользуется более 300 000 человек. Это значит, что появление современной техники сделает поездки безопаснее и удобнее для сотен тысяч северян. А еще это один из важных шагов в обеспечении связи с труднодоступными населенными пунктами.», — уточнили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО пообещал решить вопрос с речными пассажирскими перевозками. В Октябрьском районе ХМАО введут дополнительные рейсы при росте пассажиропотока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!