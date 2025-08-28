28 августа 2025

Приставы ХМАО назвали самое необычное имущество, изымаемое у югорчан за долги

Приставы ХМАО арестовали асфальтобетонный завод и огнестрельное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО приставы арестовывают у должников как крупные предприятия, так и бытовую технику
В ХМАО приставы арестовывают у должников как крупные предприятия, так и бытовую технику Фото:

Судебные приставы Югры составили список самого необычного имущества, арестованного за долги. В него вошли как крупные объекты, так и бытовая техника, сообщили URA.RU в региональном управлении ФССП.

«В рейтинге необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, — асфальтобетонный завод, огнестрельное оружие, холодильная витрина для продажи напитков, склад закрытого хранения, машино-место, морозильный ларь», — уточнили в ведомстве.

Среди самого дорогостоящего арестованного имущества лидирует недвижимость. Так, в Ханты-Мансийске на улице Объездной арестован земельный участок и здание стоимостью более 47 млн рублей. В Нижневартовске должник лишился трехэтажного здания на улице Индустриальной за 37 млн рублей. В Сургуте приставы изъяли нежилое помещение на улице Александра Усольцева стоимостью почти 10 млн рублей. Кроме того, за семь месяцев 2025 года удалось заблокировать счета должников почти на 1 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы ХМАО выдворили за пределы России 228 иностранных граждан. Все они находились на территории страны без законных оснований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы Югры составили список самого необычного имущества, арестованного за долги. В него вошли как крупные объекты, так и бытовая техника, сообщили URA.RU в региональном управлении ФССП. «В рейтинге необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, — асфальтобетонный завод, огнестрельное оружие, холодильная витрина для продажи напитков, склад закрытого хранения, машино-место, морозильный ларь», — уточнили в ведомстве. Среди самого дорогостоящего арестованного имущества лидирует недвижимость. Так, в Ханты-Мансийске на улице Объездной арестован земельный участок и здание стоимостью более 47 млн рублей. В Нижневартовске должник лишился трехэтажного здания на улице Индустриальной за 37 млн рублей. В Сургуте приставы изъяли нежилое помещение на улице Александра Усольцева стоимостью почти 10 млн рублей. Кроме того, за семь месяцев 2025 года удалось заблокировать счета должников почти на 1 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы ХМАО выдворили за пределы России 228 иностранных граждан. Все они находились на территории страны без законных оснований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...