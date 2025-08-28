Приставы ХМАО назвали самое необычное имущество, изымаемое у югорчан за долги

Судебные приставы Югры составили список самого необычного имущества, арестованного за долги. В него вошли как крупные объекты, так и бытовая техника, сообщили URA.RU в региональном управлении ФССП.
«В рейтинге необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, — асфальтобетонный завод, огнестрельное оружие, холодильная витрина для продажи напитков, склад закрытого хранения, машино-место, морозильный ларь», — уточнили в ведомстве.
Среди самого дорогостоящего арестованного имущества лидирует недвижимость. Так, в Ханты-Мансийске на улице Объездной арестован земельный участок и здание стоимостью более 47 млн рублей. В Нижневартовске должник лишился трехэтажного здания на улице Индустриальной за 37 млн рублей. В Сургуте приставы изъяли нежилое помещение на улице Александра Усольцева стоимостью почти 10 млн рублей. Кроме того, за семь месяцев 2025 года удалось заблокировать счета должников почти на 1 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы ХМАО выдворили за пределы России 228 иностранных граждан. Все они находились на территории страны без законных оснований.
