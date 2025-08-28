В поселках ХМАО отключат радио и телевидение

С 17 по 30 сентября в поселках ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.
«На объектах телерадиосети РТРС на территории ХМАО пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. В Кондинском и Сургутском районах отключение произойдет с 17 по 30 сентября на программах РТРС-1, РТРС-2, и Радио России», — сказано на сайте.
График перерывов в трансляции:
Сургутский район
- Каюкова — 17 сентября с 11:00 до 17:00
- Сытомино — 18 сентября с 11:00 до 17:00
- Угут — 22 сентября с 11:00 до 17:00
Кондинский район
- Шугур — 18 сентября с 10:00 до 16:00
- Мортка — 22 сентября с 10:00 до 16:00
- Юмас — 23 сентября с 10:00 до 16:00
- Ягодный — 24 сентября с 10:00 до 16:00
- Куминский — 25 сентября с 10:00 до 16:00
- Чантырья — 30 сентября с 10:00 до 16:00
В РТРС-1 входят: «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». В РТРС-2 входят: «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР» и «МузТВ».
