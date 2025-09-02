Россия и Китай подписали свыше 20 документов о сотрудничестве

Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве между Китаем и Россией
Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве между Китаем и Россией
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине заключили более 20 соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая энергетику, аэрокосмическую отрасль и искусственный интеллект. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Соглашения охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ», — говорится в сообщении китайских журналистов. 

Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит в Пекине после саммита ШОС, в котором, помимо российской стороны, также принимали участие лидеры более 20 стран. Сейчас продолжаются рабочие мероприятия. Си Цзиньпин лично приветствовал президента России Путина в Пекине перед военным парадом, посвященным годовщине победы во Второй мировой войне. Лидер Китая назвал Путина своим давним другом. На месте также присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, освещающие мероприятия. 

