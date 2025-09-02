Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции в Пекине

Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции лидера Китая Чжуннаньхай
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции лидера Китая Чжуннаньхай
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Об этом сообщают журналисты. В прогулке приняли участие также министр обороны РФ Андрей Белоусов и переводчики.

«Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции в сопровождении переводчиков. В прогулке также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов», — отмечает Кремль. В ходе встречи лидеры обсудили международную и региональную повестку дня.

Владимир Путин в настоящее время находится в Китае. Лидеры КНР и РФ провели как личную встречу, так и встретились с другими главами государств, которые также изначально приехали в Китай для участия в саммите ШОС. Последний завершился накануне. Сейчас гости китайской столицы готовятся к военному параду, который КНР организовывает в годовщину победы китайского народа в войне с японскими оккупантами и окончанию Второй мировой войны.

