Три шахтера погибли в Хабаровском крае

Инцидент случился в поселке Многовершинный
Инцидент случился в поселке Многовершинный

Три человека погибли в шахте в Хабаровском крае. Инцидент случился накануне вечером. Об этом рассказали в региональном СК.

«6 сентября 2025 года около 20 часов в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Хабаровского СК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. В данный момент сотрудники следственного комитета продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. На месте работают специалисты, анализируются документы по соблюдению техники безопасности, опрашиваются сотрудники шахты.

В августе СК также возбудил уголовное дело после обрушения шахты «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Тогда на глубине 500 метров рухнула горная порода. Сообщалось об одном погибшем шахтере.

