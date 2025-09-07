Три шахтера погибли в Хабаровском крае

Три человека погибли в шахте в Хабаровском крае. Инцидент случился накануне вечером. Об этом рассказали в региональном СК.
«6 сентября 2025 года около 20 часов в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Хабаровского СК.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. В данный момент сотрудники следственного комитета продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. На месте работают специалисты, анализируются документы по соблюдению техники безопасности, опрашиваются сотрудники шахты.
В августе СК также возбудил уголовное дело после обрушения шахты «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Тогда на глубине 500 метров рухнула горная порода. Сообщалось об одном погибшем шахтере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.