09 сентября 2025

Стали известны цены на новые iPhone в России

Новые iPhone 17 будут стоить от 110 тысяч рублей
В России объявили цены на новые iPhone
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Стали известны цены на новые смартфоны линейки iPhone 17, которые презентовали 9 сентября. Так, стоимость базовой модели очередного поколения «яблочного» гаджета стартует от 110 тысяч рублей, а приобрести устройства можно после 19 сентября.

«Покупателям будут доступны четыре версии. iPhone 17 от 110 тысяч рублей, iPhone Air от 135 тысяч рублей, iPhone 17 Pro от 143 тысяч рублей и iPhone 17 Pro Max от 152 тысяч рублей», — написал «Коммерсант». Получить новые гаджеты можно будет по предзаказу после 19 сентября.

Как сообщало URA.RU ранее, согласно данным производителя, базовая версия iPhone 17 оценена в 799 долларов, модель iPhone 17 Air — в 999. Версию 17 Pro можно будет приобрести за 1099 долларов, а флагманский 17 Pro Max — за 1199. Старт продаж намечен на конец сентября 2025 года.

Также 9 сентября были представлены новые наушники AirPods и новые Apple Watch. Презентация прошла в Театре Стива Джобса в Купертино.

