Стало известно количество погибших после катастрофы с паромом у Бали

AFP: минимум четыре человека погибли при кораблекрушении у Бали
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Во время катастрофы с паромом у Бали на борту находилось 65 человек
Во время катастрофы с паромом у Бали на борту находилось 65 человек Фото:

По меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Как сообщает представитель местной полиции, 23 человека удалось спасти.

"Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали", — передает сообщение агентство AFP. До этого 61 человек числился пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что в районе побережья острова Бали 2 июля произошла катастрофа с паромом, на борту которого находились 65 человек. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа. Информация о наличии граждан России среди пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные мероприятия были начаты сразу после получения сигнала бедствия. Согласно сведениям агентства, судно затонуло приблизительно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). 

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По меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Как сообщает представитель местной полиции, 23 человека удалось спасти. "Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали", — передает сообщение агентство AFP. До этого 61 человек числился пропавшим без вести. Ранее стало известно, что в районе побережья острова Бали 2 июля произошла катастрофа с паромом, на борту которого находились 65 человек. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа. Информация о наличии граждан России среди пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные мероприятия были начаты сразу после получения сигнала бедствия. Согласно сведениям агентства, судно затонуло приблизительно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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