Песков прокомментировал прошедшие в России выборы

Выборы в России прошли успешно и без существенных нарушений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких существенных нарушений не зафиксировано. Выборы прошли успешно», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в Кремле ориентируются на заявления правоохранительных органов и Центральной избирательной комиссии.
С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоялся единый день голосования. В 81 регионе прошло около пяти тысяч избирательных кампаний, включая двадцать по выбору высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование было доступно в 24 субъектах РФ. В Москве работали 14 экстерриториальных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.