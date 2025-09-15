Песков прокомментировал прошедшие в России выборы

Песков: выборы в РФ прошли успешно, нарушений выявлено не было
Песков заявил, что нарушений в ходе выборов выявлено не было
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Выборы в России прошли успешно и без существенных нарушений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких существенных нарушений не зафиксировано. Выборы прошли успешно», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в Кремле ориентируются на заявления правоохранительных органов и Центральной избирательной комиссии.

С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоялся единый день голосования. В 81 регионе прошло около пяти тысяч избирательных кампаний, включая двадцать по выбору высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование было доступно в 24 субъектах РФ. В Москве работали 14 экстерриториальных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

