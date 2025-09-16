Бывший глава МГЕР из ХМАО, стрелявший по силовикам, пытается оспорить приговор

Во втором апелляционном суде общей юрисдикции начато рассмотрение апелляции нижневартовского стрелка Владимира Широкова, которого в марте 2025 года приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Андрей Дубровский.
«Дело началось рассматриваться. Прокурор подал ходатайство на отложение рассмотрения дела», — рассказал журналисту агентства адвокат.
По его словам, прокурор ходатайствовал об отложении, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания. Адвокаты указали на многочисленные нарушения в протоколе, и стороне обвинения необходимо время, чтобы ознакомиться с документами.
В марте 2025 года окружной суд вынес приговор Владимиру Широкову — 13 лет и шесть месяцев лишения свободы. В апреле он подал апелляцию.
