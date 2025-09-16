Бывший глава МГЕР из ХМАО, стрелявший по силовикам, пытается оспорить приговор

Суд начал рассматривать апелляцию Широкова
Суд начал рассматривать апелляцию Широкова

Во втором апелляционном суде общей юрисдикции начато рассмотрение апелляции нижневартовского стрелка Владимира Широкова, которого в марте 2025 года приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Андрей Дубровский.

«Дело началось рассматриваться. Прокурор подал ходатайство на отложение рассмотрения дела», — рассказал журналисту агентства адвокат.

По его словам, прокурор ходатайствовал об отложении, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания. Адвокаты указали на многочисленные нарушения в протоколе, и стороне обвинения необходимо время, чтобы ознакомиться с документами.

В марте 2025 года окружной суд вынес приговор Владимиру Широкову — 13 лет и шесть месяцев лишения свободы. В апреле он подал апелляцию.

