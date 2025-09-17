Путин планирует международную встречу, но без Трампа и Зеленского: заявления Пескова 17 сентября

Песков: Путин проведет международный разговор 17 сентября
Встреча Путина, Трампа и Зеленского пока не планируется, сообщил Дмитрий Песков
Встреча Путина, Трампа и Зеленского пока не планируется, сообщил Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин планирует провести международный разговор 17 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также высказался о потенциальной встрече Путина с американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. О чем еще рассказал Песков в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.

Международный телефонный разговор Путина

Во второй половине дня 17 сентября у Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Дмитрий Песков воздержался от раскрытия имен собеседников и деталей повестки, отметив лишь, что не будет «забегать вперед». Официальный представитель Кремля также добавил, что в настоящий момент не запланированы никакие мероприятия в рамках трехсторонней встречи между главами России, Украины и США. 

Тем не менее Песков подтвердил, что несмотря на отсутствие планов высшего уровня, контакты между представителями России, США и Украины продолжаются по дипломатическим каналам. Рабочие отношения позволяют при необходимости оперативно организовать переговоры.

Назначение Игоря Краснова главой Верховного суда

Президент Владимир Путин в ближайшие дни внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда. «В самые сжатые сроки», — уточнил Песков журналистам. Комиссия при президенте уже рекомендовала Краснова как единственного претендента на этот пост.

Реакция на санкции ЕС и заявления фон дер Ляйен

Кремль также прокомментировал намерения ЕС ввести 19-й пакет санкций, включая полный отказ от российских энергоносителей. Песков назвал эту политику «враждебной и ошибочной», подчеркнув, что предыдущие 18 пакетов нанесли больший ущерб самой экономике ЕС, чем России. Он также предложил дождаться конкретных формулировок новых ограничений для оценки их угрозы.

Реформа ООН: позиция России

Идея генсека ООН Антониу Гутерриша о реформе Совета Безопасности не воспринимается в Кремле как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия поддерживает адаптацию ООН к новым реалиям, но отмечает, что достичь консенсуса по этому вопросу в текущих условиях невозможно. Нынешняя конфигурация Совбеза — единственно возможный формат на сегодня, отметил Песков.

Путин и «Интервидение»

В Кремле также рассказали, что президент России не планирует лично присутствовать на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», но сможет посмотреть трансляцию по телевидению. Песков назвал мероприятие «важным и ожидаемым». Россию на конкурсе представит певец Shaman (Ярослав Дронов).

Военная форма Путина: объяснение Кремля

Появление Владимира Путина в военной форме во время визита на полигон «Мулино» не является исключительным случаем. Песков напомнил, что президент и ранее надевал форму при посещении учений или штабов группировок. Это выражение уважения к военнослужащим и приоритетам его работы, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

