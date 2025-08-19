Лавров: у Трампа есть приглашение в Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп получил официальное приглашение посетить Россию. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли президент США прилететь в Россию до конца 2025 года.
"У Трампа есть приглашение посетить Россию", — сказал Лавров. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее глава российского МИД рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пересмотрел подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, Лавров подчеркнул, что саммит глав РФ и США в Анкоридже проходил в конструктивном ключе, а от американского лидера и его команды исходила искренность. Глава российского МИД отметил, что переговоры с представителями США проходили в крайне благоприятной атмосфере. Об этом свидетельствуют комментарии, сделанные руководителями обеих стран после встречи.
Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.
