На территории Украины продолжают содержаться 13 мирных жителей Курской области вместе с военнопленными, несмотря на прошедший масштабный обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными», — заявила Москалькова на полях III Национального форума Российского Красного Креста. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что там находятся обычные работяги и фермеры, которые были насильно взяты в плен из-за желания перейти на сторону России из зоны боевых действий. По ее словам, сначала их содержали в СИЗО, а позже они были переведены в колонии.
Омбудсмен уточнила, что данная информация поступила от граждан, вернувшихся после недавнего обмена пленными, который прошел с 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе. По ее словам, действия украинской стороны нарушают международные конвенции о содержании гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Москалькова подчеркнула, что российская сторона продолжает работу по освобождению оставшихся в украинском плену жителей Курской области и намерена привлечь к этой ситуации внимание международных гуманитарных организаций.
В результате обмена военнопленными в Белоруссии домой вернулись шесть жителей Курской области, ранее задержанных за сопротивление украинским военным. Москва отметила, что они были в украинских следственных изоляторах и лагерях, где находились из-за сопротивления армии. Среди 34 удерживаемых в Сумах россиян большинство — женщины и пожилые, передает «Ридус».
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