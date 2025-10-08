Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

В России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Продолжительность рабочего дня в среднем чуть меньше восьми часов», — передает РИА Новости слова Котякова. Он уточнил, что в прошлые годы этот показатель был практически таким же.
Ранее министр труда Котяков сообщал, что в ближайшее время перехода на четырехдневную рабочую неделю в России не ожидается из-за дефицита кадров в ряде отраслей. По его словам, сокращение рабочей недели чаще всего применяется как вынужденная мера при временных трудностях предприятий, а действующее законодательство уже позволяет гибко регулировать графики работы по соглашению сторон.
