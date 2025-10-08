Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

Котяков: средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котяков рассказал о рабочем времени
Котяков рассказал о рабочем времени Фото:

В России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Продолжительность рабочего дня в среднем чуть меньше восьми часов», — передает РИА Новости слова Котякова. Он уточнил, что в прошлые годы этот показатель был практически таким же.

Ранее министр труда Котяков сообщал, что в ближайшее время перехода на четырехдневную рабочую неделю в России не ожидается из-за дефицита кадров в ряде отраслей. По его словам, сокращение рабочей недели чаще всего применяется как вынужденная мера при временных трудностях предприятий, а действующее законодательство уже позволяет гибко регулировать графики работы по соглашению сторон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Продолжительность рабочего дня в среднем чуть меньше восьми часов», — передает РИА Новости слова Котякова. Он уточнил, что в прошлые годы этот показатель был практически таким же. Ранее министр труда Котяков сообщал, что в ближайшее время перехода на четырехдневную рабочую неделю в России не ожидается из-за дефицита кадров в ряде отраслей. По его словам, сокращение рабочей недели чаще всего применяется как вынужденная мера при временных трудностях предприятий, а действующее законодательство уже позволяет гибко регулировать графики работы по соглашению сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...