Нападающий «Чикаго» Назар забросил первую шайбу нового сезона НХЛ

Сезон НХЛ стартовал ночью 8 октября
Сезон НХЛ стартовал ночью 8 октября

Фрэнк Назар, нападающий клуба «Чикаго Блэкхокс», забросил первую шайбу регулярного сезона НХЛ 2025/26. Событие произошло в первом матче против «Флориды Пантерз» 8 октября 2025 года.

Гол Назара был зафиксирован на 11-й минуте первого периода. Шайба была заброшена после точного броска. Спустя минуту хозяева льда сумели отыграться, когда Энтони Грир сравнял счет.

На данный момент матч продолжается, и после первой шайбы счет составляет 1:1. Российский вратарь Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды». В текущем регулярном чемпионате команды проведут по 82 матча, а последняя игра запланирована на 17 апреля 2026 года.

