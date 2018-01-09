Как Южный Урал оказался регионом с низкой политической устойчивостью

03:47 09 января 2018 0

Южный Урал прощается с 2017 годом и строит планы на 2018 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

2017 год Челябинская область начинала с оценкой социально-политической устойчивости 5 из 10 баллов по шкале фонда «Петербургская политика», замеряющего эти показатели у всех регионов РФ каждый месяц с 2013 года. Особой проблемой это не было: такая же оценка у региона была и в начале 2016-го. Но к концу 2017-го Южный Урал потерял несколько пунктов, и перешел в последнюю из возможных групп рейтинга — регионов со слабой устойчивостью. Случилось это не резко, и чтобы понять почему так произошло — нужно восстановить картину года.

Весь 2017-й Челябинская область стабильно была поставщиком проблемных новостей. В первом полугодии самым неприятным откровением для чиновников стало увлечение челябинских подростков блатной романтикой. 27 мая на фестивале «Холи» школьники с криками «АУЕ!», что на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един», закидали красками и запинали полицейский автомобиль.

Фестиваль красок «Холи» перерос в дебош ФОТО: Ангелина Ким

Позже выяснилось, что серьезного пристрастия к этой теме у школьников нет, детям просто хотелось «побузить». Родителям выписали штрафы, полиции внесли представление за то, что не обеспечили порядок. Организаторы фестиваля пообещали, что впредь такого не будет. Но кому это важно сейчас: повод уже прогремел на всю страну. А у челябинской епархии, всегда выступающей против фестиваля красок, в 2018 году есть аргумент за введение нового запрета, который как любой запрет снова вызовет дискуссию и напомнит о проблеме «АУЕ».

Самой горькой детской трагедией стала гибель 10-летнего каслинского мальчика Вани К. За поисками ребенка, пропавшего 14 июля, следила вся страна, тысяча волонтеров прочесывали окрестные леса, проверяли водоемы. Ваня стал жертвой педофила, на похороны ребенка вышел весь город. День рождения Вани К. стал днем памяти погибших детей.

Гибель мальчика в Каслях заставил задуматься о безопасности детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслях пообещали установить дополнительные камеры видеонаблюдения. СИЗО, где покончил с собой убийца ребенка, приобрел жуткую славу места, где педофилов казнят «воры в законе». У силовиков появилась традиция. Отныне перед каждыми летними каникулами будут публиковать специальное обращение к родителям, чтобы их дети не стали жертвами преступников.

Основным событием второго полугодия стал российско-казахстанский форум, который прошел в Челябинске с участием главы РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева. Уже после его окончания, Путин продемонстрировал новый формат общения с избирателями — по телефону с борта самолета. Это так всех удивило, что до официальных подтверждений многие подозревали в этой истории пранкеров. В течение всего 2018 года областным властям надо будет выполнять поручение президента, и в вопросе строительства Томинского ГОКа, и в спасении дольщиков «Речелстроя».

Борис Дубровский показал Владимиру Путин каким может быть ШОС в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тема экологии Челябинска, поднятая Путиным на федеральный уровень, обострила проблему с вечным смогом над областным центром. Горожане болезненно воспринимали ситуацию с качеством воздуха в 2017 году. Особенно когда прошел слух, что на день приезда президента предприятия в городе остановились, чтобы избежать выбросов. Оказалось, что такое возможно!

Депутат Владимир Бурматов, сменивший кресло председателя ЦИК «Единой России» на пост председателя комитета по экологии Госдумы, обещает громкую природоохранную повестку в 2018 году. Областные власти готовятся к эксперименту — предприятия освободят от налогов на движимое имущество в обмен на финансирование экологических программ. Первым на это согласился председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.

Но самой громкой историей для Южного Урала, сравнимой с падением метеорита в 2013 году, стала новость о выбросе рутения. Население паниковало, источником радиации называли ПО «Маяк» в Озерске. Росгидромет путался в показаниях. В итоге признал, что информация подана некорректно, все обвинения к «Маяку» были сняты, а версия со спутником осталась единственной.

Имиджу региона это все же сильно повредило.

По всем историям, описанным выше, видно, что в каждом случае областные власти только реагировали на поводы, взрывавшие повестку даже не региона, а страны. Собственные темы у команды Бориса Дубровского были, но такого резонанса они не имели. На том же российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества губернатор показал Владимиру Путину, как Челябинск готов принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. По неофициальной информации, «добро» на проведение саммитов дано, 15 января 2018 года в город прибывает «облетная группа», официальные документы будут подписаны весной.

Проблема в том, что даже в лояльном истеблишменте региона популярно мнение о политической слабости Бориса Дубровского. В 2017 году стало общим местом за глаза упрекать губернатора в любви к мегапроектам и нелюбви к решению текущих задач.

При этом невозможно доказать, что Дубровский работает хуже, чем его соседи. Вовсе нет. Просто настроение элит опирается на усиливающиеся слухи о скорой смене губернатора, о лоббистах, которые ведут своих кандидатов на эту должность, о нежелание самого Бориса Александровича продолжать работу, сильно отличающуюся от той, что была в Магнитогорске и Нижнем Тагиле.

И вот уже слухом распространяется новая версия разговора губернатора и президента на форуме, в ходе которого Путин, якобы, заявил, что федерация не будет оплачивать строительные проекты к ШОС и БРИКС, а местная казна их не вытянет.

А в ответ получил от Бориса Дубровского гарантии, что работы возьмут на себя челябинские инвесторы. Последние таким слухам, конечно, не рады. Раздражение нарастает, устойчивость снижается. И в таком настроении Южный Урал начинает 2018 год.