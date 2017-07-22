18:33 22 июля 2017 0

Снежинская акция собрала десятки людей Фото: группа "Снежинск сегодня", "ВКонтакте"

Одновременно красивая и трагическая акция проходит в субботу, 22 июля в Челябинской области. Люди выходят на улицы и отпускают в небо воздушные шары в память о трагически погибшем от рук рецидивиста 10-летнем Ване из города Касли. Сегодня мальчику должно было исполниться 11 лет. Первые акции прошли в Снежинске и Аргаяше. Несколько других городов присоединятся к ним вечером.

«Акция несогласия с прерванными детскими жизнями» проходит первый раз, но организаторы считают необходимым сделать ее всероссийской и посвятить малолетним жертвам преступников. Для этого существуют тысячи оснований. Так, в 2016 году на территории одной только Челябинской области от рук взрослых преступников пострадало более 2,5 тыс. детей, 49 из них погибли.

Прошедшие акции в Снежинске и Аргаяше собрали десятки людей. Организаторы аргаяшской встречи «ВКонтакте» сообщили об этом в Сети. «Мы провели запуск шаров!!! Всем спасибо, кто присоединился и не остался в стороне! Пусть беда не повторится и не одна семья не узнает боль утраты ребёнка», — пишут активисты.

Встреча в Снежинске поддерживалась партией «Единая Россия» и поисковой организацией «Снежинск — СПАС», которая на добровольных началах занимается поиском пропавших детей в Челябинской и Свердловской областях.

1/4 Аргаяш Фото: Акция в Аргаяше «ВКонтакте»

11-летний Ваня пропал 14 июля, когда отправился на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками. Его искали всей областью. Волонтеры, спасатели и полиция прочесывали окрестные леса, проверяли водоемы. Убийца тоже был в составе группы, чтобы отвлечь от себя подозрения. Была надежда, что мальчик отправился на поиски приключений, хотя родные говорили о нем как о домашнем ребенке. Все надежды рухнули, когда тело Вани нашли зарытым в огороде — там его спрятал убийца, 29-летний ранее судимый житель Озерска. Проводить ребенка в последний путь пришли сотни горожан.

Убийство мальчика потрясло всю страну, и вскоре в группе «Подслушано в Каслях» появилось сообщение: «Ребят, давайте 22 июля запустим в небо много воздушных шаров, в честь дня рождения Ванюши. Ведь это был его самый любимый праздник, вы только представьте себе, если он нас видит, сколько счастья и радости будет в его детских глазах!», — написал неравнодушный житель города.

Жители Челябинской области подхватили инициативу: уральцы выходят на улицы, чтобы почтить память трагически погибшего ребенка и привлечь внимание к проблеме всероссийского масштаба.