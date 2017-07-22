{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Челябинской области
18:33  22 июля 2017 0

Челябинцы массово вышли на улицы, чтобы почтить память убитого рецидивистом мальчика в Каслях. ФОТО

Снежинская акция собрала десятки людейФото: группа "Снежинск сегодня", "ВКонтакте"
новость из сюжета:
Убийство 10-летнего мальчика в Каслях
все новости сюжета

Одновременно красивая и трагическая акция проходит в субботу, 22 июля в Челябинской области. Люди выходят на улицы и отпускают в небо воздушные шары в память о трагически погибшем от рук рецидивиста 10-летнем Ване из города Касли. Сегодня мальчику должно было исполниться 11 лет. Первые акции прошли в Снежинске и Аргаяше. Несколько других городов присоединятся к ним вечером.

«Акция несогласия с прерванными детскими жизнями» проходит первый раз, но организаторы считают необходимым сделать ее всероссийской и посвятить малолетним жертвам преступников. Для этого существуют тысячи оснований. Так, в 2016 году на территории одной только Челябинской области от рук взрослых преступников пострадало более 2,5 тыс. детей, 49 из них погибли.

Прошедшие акции в Снежинске и Аргаяше собрали десятки людей. Организаторы аргаяшской встречи «ВКонтакте» сообщили об этом в Сети. «Мы провели запуск шаров!!! Всем спасибо, кто присоединился и не остался в стороне! Пусть беда не повторится и не одна семья не узнает боль утраты ребёнка», — пишут активисты.

Встреча в Снежинске поддерживалась партией «Единая Россия» и поисковой организацией «Снежинск — СПАС», которая на добровольных началах занимается поиском пропавших детей в Челябинской и Свердловской областях.

1/4
Аргаяш Фото: Акция в Аргаяше «ВКонтакте»

11-летний Ваня пропал 14 июля, когда отправился на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками. Его искали всей областью. Волонтеры, спасатели и полиция прочесывали окрестные леса, проверяли водоемы. Убийца тоже был в составе группы, чтобы отвлечь от себя подозрения. Была надежда, что мальчик отправился на поиски приключений, хотя родные говорили о нем как о домашнем ребенке. Все надежды рухнули, когда тело Вани нашли зарытым в огороде — там его спрятал убийца, 29-летний ранее судимый житель Озерска. Проводить ребенка в последний путь пришли сотни горожан.

Убийство мальчика потрясло всю страну, и вскоре в группе «Подслушано в Каслях» появилось сообщение: «Ребят, давайте 22 июля запустим в небо много воздушных шаров, в честь дня рождения Ванюши. Ведь это был его самый любимый праздник, вы только представьте себе, если он нас видит, сколько счастья и радости будет в его детских глазах!», — написал неравнодушный житель города.

Жители Челябинской области подхватили инициативу: уральцы выходят на улицы, чтобы почтить память трагически погибшего ребенка и привлечь внимание к проблеме всероссийского масштаба.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров