Как Челябинск пережил «информационный выброс рутения»

23:10 21 ноября 2017 2

В соцсетях Озерска страхи Европы превратили в шутку ФОТО: «В контакте» «Мы с Маяка»

Информационное сообщение Росгидромета, выложенное на сайте еще 12 октября, стало вечером 20 ноября информационной бомбой не только для Челябинской области, но и для всей России. Данные о замерах по рутению попали в соцсети почти полтора месяца спустя и посеяли запоздалую панику в рядах южноуральцев. Но не у областных властей, лишь сетовавших на то, что регион в очередной раз попал в негативную федеральную повестку.

«Офигеть!» — так отреагировал руководитель одного из федеральных ведомств по Челябинской области, получив накануне поздно вечером в «личку» ссылку на сайт Росгидромета. «А вы не знали?» — удивился корреспондент «URA.RU». «Нам не сообщали, замеры проводить не просили», — пояснил чиновник, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сегодняшний медиабум не стал первым испытанием для нового вице-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так совпало, что 21 ноября новым вице-губернатором, отвечающим за экологию, стал бывшим министр сельского хозяйства Сергей Сушков. Ранее курировавший эту сферу вице-губернатор Олег Климов на звонки журналистов отвечал: «Я в отпуске!». Сушкову, только приступившему к обязанностям, не пришлось комментировать происходящее. Основной удар на себя принял его новый подчиненный, министр общественной безопасности Евгений Савченко. «Нам Росгидромет ничего не сообщал, опасности нет, эвакуации не требуется!» — заявлял СМИ министр.

В правительстве области судачили о происходящем, читали официальный бюллетень Росгидромета от 12 октября. Удивлялись: в официальном сообщении говорится, что «объемные активности Ru-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности», но показатель внесли в таблицу как «экстремально высокое загрязнение. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. Это в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива.

Но, как рассказал министр Евгений Савченко, информация из бюллетеня не стала сегодня поводом для каких-либо срочных заседаний в правительстве области.

«Раз опасности нет, и эвакуация не требуется, — пояснил „URA.RU“ министр. — Но мы обязательно проведем совместное совещание с Росгидрометом, где потребуем провести дополнительные исследования». На совещании по экологии у губернатора Бориса Дубровского основной темой стала ситуация с атмосферным воздухом в Челябинске. История с рутением не обсуждалась.

«Сегодня неблагоприятные метеоусловия и состояние воздуха в период НМУ в Челябинске — это нынешняя реальность, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. — Такие вопросы следует решать. А сообщением Росгидромета пусть занимаются федеральные структуры».

На ПО «Маяк» опровергли причастность к рутению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению Ru-106 из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

В самом Озерске, где находится химкомбинат», мнения о причинах инцидента разделились. Но паники нет ни в соцсетях, ни на улицах города. «Конечно, горожане все читают, что сегодня пишут, это обсуждают. Но здравый смысл возобладает. Паники нет. В целом это всеобщее нагнетание информационной повестки», — считает начальник информационно-аналитического отдела мэрии Сергей Зюсь.

В соцсетях южноуральцы разделились на тех, кто негодует, и кто не верит во вред выбросов. «Когда Чернобыль рванул, люди тоже там жили спокойно два дня, пока уже люди пачками умирать не стали. Это Россия, вводить в заблуждение и плевать на свой народ у властей это в порядке вещей», — возмущается житель Озерска под ником «Эрик Картман». «Если высшее начальство резко в отпуска сорвались все — значит что-то не ладно», — делится Алексей Решетилов.

В Аргаяше, на удивление, отреагировали куда спокойнее. «Вот так живешь и не догадываешься, как тебя травят», — пишет «Александр Гурин». «А куда бежать то будем? Есть подозрения, что там есть, кому хлеб есть», — обреченно отмечает «Сергей Тарасов».

Очень многие южноуральцы, как в любой сложной ситуации, отнеслись к инциденту с юмором. «Комбинат [ПО „Маяк“] чихнул, вся Европа обоcрaлaсь», — выразил свое отношение «Михаил Маслов».

«Максимальная концентрация выбросов отмечается в комментариях ВК групп Озерска. Для сохранения личной безопасности рекомендуется ограничить их посещение», — иронизирует Emil Zen. «Все сдохнут. Все, расходимся. В зеленой печенке уже сидите с этим рутением», — резюмировал Евгений Черкасов.

«Гринпис» и депутаты Госдумы обратились в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области. Эколог Максим Шингаркин обещал прилететь для изучения ситуации вместе с экс-омбудсменом Алексеем Севастьяновым.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией на космическом спутнике. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Росатоме и Роскосмосе.

Другая версия, более радикальная и оттого менее правдоподобная, озвучена на странице в Facebook эколога Надежды Кутеповой, много лет защищавшей права пострадавших после аварии на «Маяке» в 1957 году и получившей политическое убежище во Франции после признания ее организации «Планета надеж» иностранным агентом. Она полагает, что рутений-106 мог попасть в атмосферу в ночь или днем 26 сентября 2017 года из-за аварийного выброса на электрической печи остекловывания радиоактивных отходов завода по переработке ядерных отходов 235, который входит в ПО «Маяк» и работает круглосуточно.